Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avustralya Büyükelçisi Ian McConville, Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan LGBT ile ilgili paylaşımından dolayı dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Açıklamada, McConville'nin bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Bölge Dairesi Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

İranlı yetkili konuya ilişkin güçlü itirazlarını ileterek, Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin "eşcinselliği" destekleyen paylaşımını şiddetle kınadı.

Bölge Dairesi Başkanı, ''Hakaret niteliğindeki paylaşım, İran ve İslam'ın örf, adet ve kültürüne aykırıdır. Bu tür davranışların uygun bir şekilde telafi edilmesi ve tekrarının önlenmesi gerekmektedir.'' dedi.