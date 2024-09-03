İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

İran, İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı'nı ‘yaptırım’ kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngilirz diplomatın Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, İngiltere'nin İranlı 3 kişiye ve bir kuruma yönelik yaptırım kararının güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Tahran Maslahatgüzarı'nın bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Üçüncü Dairesi Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İranlı yetkili, bölgenin en büyük istikrarsızlık kaynağının Siyonist Rejim olduğunu herkesin bildiğini belirterek, ''İngiltere de dahil bölge güvenliğini savunduğunu iddia eden ülkeler bu rejime büyük askeri ve siyasi destek sağlamaktadır. Bu ülkelerin İsrail rejiminin Filistinlilere uyguladığı soykırıma destek vermesi ve savaş suçlusu Netanyahu'nun cezasız kalması için çabalaması bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin temelini oluşturmaktadır.'' dedi.

İngiltere'nin maslahatgüzarı da Tahran'ın tutumunu Londra'ya ileteceğini belirttiği aktarıldı.