Cezayir halkı sandık başında

Cezayir'de yaklaşık 24 milyon seçmen, yeni cumhurbaşkanlarını belirlemek için bugün (7 Eylül) sandığa gitti.

Seçimde, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Sosyalist Güçler Hareketi'nden (FFS) Yusuf Uşiş ve Barış Toplumu Hareketi'nden (MSP) Abdulaali Hassani Şerif yarışıyor.

Cezayir'deki en büyük İslami parti olan ve mecliste 65 milletvekili bulunan ana muhalefet partisi MSP de 57 yaşındaki mühendis Abdulaali Hassani Şerif'i aday gösterdi.

Ülkede 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, cumhurbaşkanı olmuştu.