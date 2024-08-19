Cezayir lideri Tebbun: Ordumuz Gazze için harekete geçmeye hazır

Mısır ile Gazze arasındaki sınırın açılması halinde Cezayir ordusunun yardım götürmeye hazır olduğunu belirten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İsrail'e açık açık gözdağı verdi.

7 Eylül'de gerçekleştirilecek seçim kampanyası kapsamında Konstantin kentinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Abdülmecid Tebbun, ezayir'in Gazze Şeridi'nde 20 gün içinde 3 hastane inşa etmeye hazır olduğunu belirtti.

Cezayir'in haklı davalara kararlı desteğini vurgulayan Tebbun, başta Filistin olmak üzere ülkenin sorunlarına karşı kararlı duruşunu vurguladı.

"Cezayir Filistin'i veya Gazze'yi terk etmeyecek" diyen Tebbun, Mısır ile Gazze arasındaki sınırların açılması durumunda Cezayir ordusunun harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Ayrıca Cezayir'in doğrudan Filistin meselesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Tebbun, uzaklığın Cezayir ve Filistin arasında mesafe anlamına gelmediğini, Filistin halkına tam destek sağlamayı gerektirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, daha önce Cezayir'in Gazze Şeridi'nin "İsrail" işgalinin sürekli acımasız saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde sahra hastaneleri göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı.