Fas'ı sel vurdu: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Fas'ın güneydoğusunu etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiği, en az 15 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Fas'ın Tata vilayetine bağlı Temnarat Beldesi Belediye Başkanı Ömer Behuş, yerel basına yaptığı açıklamada, beldede şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerin sular altında kaldığını belirtti.

Behuş, şiddetli yağışın neden olduğu selde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin kayıp olduğunu söyledi.Sel nedeniyle Temnarat beldesinde yaklaşık 10 evin çöktüğünü aktaran Behuş, bazı mülklerin de selde zarar gördüğünü kaydetti.