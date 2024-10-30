İspanya'daki sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti

Valensiya bölge yetkililerinin açıklamasına göre, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden dolayı bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Aniden yükselen sel yolları ve kasabaları sular altında bırakırken, çok sayıda kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı.

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Acil durum ekipleri, vatandaşları yollardan uzak durmaya ve resmi duyuruları takip etmeye çağırdı.

İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET, Valensiya için kırmızı alarm ilan ederek bazı bölgelerde, örneğin Turis ve Utiel’de, metrekareye 200 mm yağış düştüğünü bildirdi.