  1. Dünya
  2. Avrupa
30 Eki 2024 14:01

İspanya'daki sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti

İspanya'daki sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti

Son iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın Valensiya özerk bölgesinde en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Valensiya bölge yetkililerinin açıklamasına göre, şiddetli yağış, su baskınları ve sellerden dolayı bölgedeki ilçelerde en az 51 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Aniden yükselen sel yolları ve kasabaları sular altında bırakırken, çok sayıda kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı.

Valensiya Bölge Başkanı Carlos Mazon, sel nedeniyle birçok kişinin ulaşılamaz bölgelerde izole kaldığını belirterek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Acil durum ekipleri, vatandaşları yollardan uzak durmaya ve resmi duyuruları takip etmeye çağırdı.

İspanya devlet meteoroloji ajansı AEMET, Valensiya için kırmızı alarm ilan ederek bazı bölgelerde, örneğin Turis ve Utiel’de, metrekareye 200 mm yağış düştüğünü bildirdi.

News ID 1921387

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler