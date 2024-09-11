Ayetullah Hamanei'den Irak'a "Erbain" teşekkürü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yayınladığı bir mesajla Irak'taki mukeb (İkram çadırları) sahiplerine ve büyük Irak milletine Erbain yürüyüşündeki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

İslam Devrimi Lideri'nin mesajı şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

İlk sözüm teşekkür olacaktır; içtenlikle, hem kendi adıma hem de büyük İran milleti adına teşekkür ediyorum: Hem Erbain günlerinde cömertlik, merhamet ve sevgiyi en üst düzeyde gösteren mukeb sahiplerine, hem büyük Irak milletine, hem de güvenliği, ortamı ve gerekli şartları sağlayan Irak hükümet yetkililerine; özellikle de Irak'ın değerli alimlerine ve saygıdeğer mercilerine, ziyaret ortamını ve iki millet arasında kardeşlik atmosferini oluşturarak katkıda bulundukları için gerçekten minnettarım.

Siz sevgili Iraklı kardeşlerimizin yolda mukeblerdeki davranışları ve Hüseyni ziyaretçilere gösterdiğiniz cömertlik, bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir tutumdur. Aynı şekilde, Erbain yürüyüşü tarihte benzeri olmayan bir olaydır ve on milyonlarca insanın güvenliğini ve sağlığını koruma çabaları, bu güvensiz dünyada büyük ve eşsiz bir iştir.

Sizler, İslamî ve Arap cömertliğini davranışlarınızda ve yaptıklarınızda sergilediniz ve tüm bunlar Seyyidü’ş-Şuheda'ya (aleyhisselam) duyduğunuz aşktan kaynaklanmaktadır. Hüseyin bin Ali'ye olan bu sevgi, istisnai bir durumdur; buna benzer bir şeyi hiçbir yerde ve hiçbir zamanda görmedik ve duymadık. Allah'tan bu sevgiyi hem sizin kalplerinizde hem de bizim kalplerimizde her gün artırmasını niyaz ediyoruz.

Bugün, bu sevginin cazibesi öyle bir genişliğe ulaşmıştır ki, Gazze'nin coşkulu sahasından başlayarak birçok gayrimüslim toplumu da kapsamaktadır; elhamdülillah.