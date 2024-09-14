Tel Aviv itiraf etti; İsrail ordusunun yeterli gücü yok

El-Meyadin’in haberine göre, İbranice medya kuruluşları şu raporu verdi: Ordu, kuzeyde savaşmak için yeterli güce sahip olmadığını duyurdu. Oysa ki ordu birlikleri şu anda güney cephesinde savaş halinde.

Siyonist rejim ordusundan aktarılan açıklamada, “Aynı anda birkaç cephede savaşmak için yeterli gücümüz yok. Bu durumun nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Gazze savaşının uzamasıyla birlikte Siyonist rejim daha fazla iç krizle karşı karşıya kalıyor. Daha önce de Siyonist rejim medyası, ordunun personel sıkıntısı yaşadığı yeni bir krizle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Bu medya organları, 1000’den fazla Siyonist subayın farklı rütbelerde orduyla ilişkilerini kesmek ve istifa etmek istediklerini açıkladılar.