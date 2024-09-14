Katil İsrail Refah’taki evleri yerle bir etti

Al-Mayadeen’e göre, Siyonist rejim ordusu, güvenli bölge olduğu iddiasıyla zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki kara ve hava saldırılarında Filistinlilerin evlerini dümdüz etti.

Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bombalanması sonucu dördü çocuk, üçü kadın en az 9 şehit ve çok sayıda kişi yaralandı. Geçtiğimiz saatlerde Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Megazi kampı da bombalandı.

Rejimin topçu birliklerini, bu şeridin merkezinde yer alan Nuseyrat Kampının kuzey bölgelerini de ateşe verdi.