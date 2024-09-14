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14 Eyl 2024 10:09

Katil İsrail Refah’taki evleri yerle bir etti

Katil İsrail Refah’taki evleri yerle bir etti

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü katliamı Refah kentinde de devam ettiren işgalci İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cebeliye kampındaki barınağı yerle bir etti.

Al-Mayadeen’e göre, Siyonist rejim ordusu, güvenli bölge olduğu iddiasıyla zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki kara ve hava saldırılarında Filistinlilerin evlerini dümdüz etti.

Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının bombalanması sonucu dördü çocuk, üçü kadın en az 9 şehit ve çok sayıda kişi yaralandı. Geçtiğimiz saatlerde Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Megazi kampı da bombalandı.

Rejimin topçu birliklerini, bu şeridin merkezinde yer alan Nuseyrat Kampının kuzey bölgelerini de ateşe verdi.

News ID 1920135

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