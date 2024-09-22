Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 22 Eylül ve 21 Ekim arası Mehr ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

İste Mehr (22 Eylül ve 21 Ekim arası) ayının önemli günleri:

5 Mehr (26 Eylül): İran-Irak savaşı döneminde Irak tarafından kuşatılan İran’ın Abadan kentinin Samen-ol-A'emeh Operasyonu ile kurtulamsı

6 Mehr (27 Eylül): Dünya Turizm Günü

7 Mehr (28 Eylül): Şems-i Tebrizi’nin anma günü

8 Mehr (29 Eylül): Mevlana’nın anma günü

9 Mehr (30 Eylül): Dünya denizciler günü; dünya işitme engelliler günü

13 Mehr (4 Ekim): Polis günü

14 Mehr (5 Ekim): Veteriner hekimler günü

15 Mehr (6 Ekim): Köy ve aşiretler günü

20 Mehr (11 Eylül): Hafız anma günü

21 Mehr (12 Ekim): Şiilerin 11. İmamı İmam Hasan Askeri’nin (a.s) doğum günü

23 Mehr (14 Ekim): Şiilerin 8. İmamı İmam Rıza’nın kız kardeşi Hz. Masume’nin vefat yıldönümü

25 Mehr (16 Ekim): Dünya yemek günü

26 Mehr(17 Ekim): Spor ve beden eğitimi günü