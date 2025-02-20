Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Esfend ayının (20 Şubat) 2. günü ve kış mevsiminin üçüncü ayıdır.
İran’da Hicri Şemsi takviminde 20 Şubat ve 20 Mart arası Esfend ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.
5 Esfand (23 Şubat) - Hâce Nasîrüddin’nin Anma Günü/ Mühendislik Günü
15 Esfand (5 Mart) - Ağaç Dikme Günü
21 Esfand (11 Mart) - Hz. Hatice’nin Vefatı
22 Esfand (12 Mart) - Şehitleri Anma Günü
25 Esfand (15 Mart) - Irak Baas Ordusunun Halepçe’yi Kimyasal Bombardımanı
26 Esfand (16 Mart) - İmam Hasan Mücteba(a.s)ın kutlu doğumu
29 Esfand (19 Mart) - İran Petrol Endüstrisinin Millileşmesi Günü/ Kadir Gecesi
30 Esfand (20 Mart) - Hz. Ali’nin (a.s) vurulduğu gün
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