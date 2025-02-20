Bu ay İran takviminde neler var?

Bugün İran’da Hicri Şemsi takvimine göre, Esfend ayının (20 Şubat) 2. günü ve kış mevsiminin üçüncü ayıdır.

İran’da Hicri Şemsi takviminde 20 Şubat ve 20 Mart arası Esfend ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

5 Esfand (23 Şubat) - Hâce Nasîrüddin’nin Anma Günü/ Mühendislik Günü

15 Esfand (5 Mart) - Ağaç Dikme Günü

21 Esfand (11 Mart) - Hz. Hatice’nin Vefatı

22 Esfand (12 Mart) - Şehitleri Anma Günü

25 Esfand (15 Mart) - Irak Baas Ordusunun Halepçe’yi Kimyasal Bombardımanı

26 Esfand (16 Mart) - İmam Hasan Mücteba(a.s)ın kutlu doğumu

29 Esfand (19 Mart) - İran Petrol Endüstrisinin Millileşmesi Günü/ Kadir Gecesi

30 Esfand (20 Mart) - Hz. Ali’nin (a.s) vurulduğu gün