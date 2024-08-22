Bu ay İran takviminde neler var?

İran’da Hicri Şemsi takviminde 22 Ağustos ve 21 Eylül arası Şehriver ayı olarak geçiyor. Bu ay İran tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır.
İste Şehriver (22 Ağustos ve 21 Eylül arası) ayının önemli günleri:
1 Şehriver (22 Ağustos): Tıp biliminin öncülerinden İbn-i Sina’nın anma günü; Doktorlar günü
2 Şehriver (23 Ağustos): Hükümet haftası
3 Şehriver (24 Ağustos): Müttefik Devletler, II. Dünya Savaşı sırasında İran’ı işgal etmesinin yıldönümü
4 Şehriver (25 Ağustos): Erbain Günü; Memurlar günü
5 Şehriver (26 Ağustos): Alkolu bulan Ebû Bekr Muhammed bin Zekeriyyâ er-Râzî’nın anma günü; Eczacılık günü; Güreş günü
8 Şehriver (29 Ağustos): Terörizmle Mücadele günü; İran Cumhurbaşkanı Mu. Ali Recai ile Başbakan Muhammet Bahüner’in 1981 terör saldırısı sonucu şehit düşmesinin yıldönümü
10 şehriver (31 Ağustos): İslami Bankacılık günü, Hatemül Enbiya Ortak Hava Savunma Karargahı kuruluş günü
11 Şehriver (1 Eylül): Matbaa Baskı sektörü günü
12 Şehriver (2 Eylül): Hz Muhammed’in vefat yıldönümü; Şiilerin 2. İmamı İmam Hasan Mücteba’nın şehadet yıldönümü; İran'ın milli kahramanı Reis Ali Delvari’nın şehadet yıldönümü; İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele günü;
13 Şehriver (3 Eylül): “Ebu Reyhan el-Biruni'nin anma günü; Antropoloji günü
14 Şehriver (4 Eylül): Şiilerin 8. Imamı olan İmam Rıza’nın şehadet yıldönümü
15 Şehriver (5 Eylül): Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesinin yıldönümü
17 Şehriver (7 Eylül): Kara cuma olarak bilinen 1978 Tahran’da düzenlenen yürüyüşün yıldönümü
20 Şehriver (10 eylül): Ayetullah Medeni’nin münafıklar tarafından şehit edilişinin yıldönümü
21 Şehriver(11 Eylül): Sinema günü
22 Şehriver (12 Eylül) Ehli beytin 11. imamı, Hz. İmam Hasan Askeri'nin (a.s) şehadet yıldönümü
26 Şehriver (15 Eylül): Peygamber efendimizin doğum günü; İslam Birliği Haftası
27 Şehriver (16 Eylül): Fars Dili ve Edebiyatı günün İranlı Türk şair Şehriyar’ı anma günü
31 Şehriver (20 Eylül): Peygamber efendimizin doğum günü(başka bir rivayete göre); İmam Sadık’ın doğum günü; Kutsal savunma Haftası
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