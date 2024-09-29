Nasrullah'ın şehadet haberi İran'ın gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

Lübnan Hizbullahı dün yayınladığı yazılı bir açıklamada, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın, Siyonist rejim tarafından Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen ve 6 binanın yerle bir olduğu hava saldırılarında şehit düştüğünü bildirdi.

Nasrullah'ın şehadet haberi bugün İran gazetelerinde geniş yer aldı. Burada İran'ın önemli gazetelerinin manşetinde Nasrullah'ın şehadeti ile ilgili hangi başlıkların kullanıldığını sizin için aktarmaya çalışacağız:

Keyhan: Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın kanı yerde kalmayacak

İran'ın en eski gazetelerinden biri olan Keyhan gazetesi İran Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Hasan Nasrullah'ın şehadeti dolayısıyla dün yayınladığı mesajındaki "Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın kanı yerde kalmayacak" bölümünü manşetine taşıdı.

Horasan: Meydan boş bırakılmayacak

Horasan gazetesi de manşetinde Şehit Nasrullah'ın fotoğrafı ile birlikte "Meydan boş bırakılmayacak" başlığına yer verdi.

Armane Emruz: Gururlu direniş şehidi ölümsüz oldu

Nasrullah'ın şehadeti dolayısıyla gazetenin logosu da siyaha bürünen Armane Emruz da Şehit Nasrullah'ın fotoğrafı ile birlikte "Gururlu direniş şehidi ölümsüz oldu" başlığını kullandı.

Donyaye Egtesad: Direnişin karizmatik liderinin şehadeti

Donya egtesad gazetesi de şehit Nasrullah'ın fotoğrafı ile birlikte "Direnişin karizmatik liderinin şehadeti" başlığını kullandı.

Şehrvend: Direniş cephesinin darbesi daha ağır olacak

İran Kızılayı'na bağlı Şehrvend gazetesi de Devrim Lideri'nin dünkü mesajına değinerek "Direniş cephesinin darbesi daha ağır olacak" başlığına yer verdi. Gazetenin tamamen siyah bir sayfa kullanması dikkat çekti.