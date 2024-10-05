Irakçi, Beşar Esad ile görüştü

Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Şam'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Taraflar bu görüşmede Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmanın ve Lübnanlılara kamusal ve resmi düzeyde yardım ve destek sağlamanın yollarını ele aldılar.

Beşar Esad bu görüşmede İran ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilere ve bunun bölgenin ve ulusların karşı karşıya olduğu zorluklar ve tehditlerle ve özellikle de Siyonist rejimin Arap topraklarını işgaliyle ve Lübnan, Filistin ve Suriye’deki sivillere karşı işlediği suçlarla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

Irakçi ise, İsrail rejiminin ölüm ve yıkım makinesine karşı Lübnan ve Filistin'deki direnişin gücüne olan güvenin yanı sıra bu saldırıları durdurmak için tüm destek veren ülkelerle koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Irakçi ayrıca bugün Şam’da Suriye Dışişleri Bakanı Bassam al-Sabbagh ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşmüştü.