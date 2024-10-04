Lübnan ve Gazze'de aynı zamanda ateşkesin sağlanması gerekiyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Lübnan Geçici Başbakanı Necip Mikati ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Irakçi,“Siyonist rejimin işlediği suçlarla eskisi gibi başarısız olacağından ve Lübnan milletinin zafere ulaşacağınından eminiz” dedi.

Iraki İran’ın Lübnan’ı yalnız bıraktığı iddialarına yönelik bir soruya” Lübnan’ın geçe gündüz İsrail tarafından saldırıya uğramasına rağmen benim Beyrut’ta bulunmam İran Hizbullah’ın ve Lübnan halkının yanında olduğunun kanıtıdır” yanıtını verdi.

İran’ın İsrail’e karşı misilleme operasyonu ile ilgili bir soruya ise “İran bu operasyon ile tam olarak meşru savunma hakkını kullandı. İsrail’in insanları hedef aldığı saldırılarına rağmen biz sadece askeri ve güvenlik noktaları hedef aldik. İsrail devam ederse bizim yanıtımız daha sert olacak” ifadesini kullandı.

Irakçi Lübnan ziyareti rutin bir ziyaret mi diye bir soruya “Lübnan’daki durumun norman olmadığına göre benim ziyaretim de sıradan bir ziyaret değildir. Lübnanlı yetkililerle ateşkesi görüştük. Ateşkesin Lübnan ve Gazze’de aynı anda sağlanması gerekiyor” yanıtını verdi.