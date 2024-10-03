İran Dışişleri Bakanı Lübnan yolcusu

Sky News Arabia'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi yarın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyarette bulunacak.

Haberde, Bakan Irakçi'nin Beyrut'ta üst düzey Lübnanlı yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Irakçi, bugün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İran-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Bakanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Daha önce Abbas Irakçi, İran'ın icra ettiği füzeli operasyounu değerlendirerek, hava sahasını Siyonist İsrail'e açacak her ülkeyi düşman olarak görecekleri uyarısında bulunmuştu.

Irakçi, hiçbir ülkenin böyle bir karar almayacağı umudunu dile getirmişti.