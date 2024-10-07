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7 Eki 2024 07:50

Pakistan'da havalimanı yakınında patlama

Pakistan'da havalimanı yakınında patlama

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında patlama meyudana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Pakistan basınına göre, Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yabancı uyruklu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

El yapımı bir patlayıcının infilak ettirildiği belirtilirken, Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziya Lancar, patlamanın yabancıları taşıyan bir konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Şehrin çeşitli yerlerinden de duyulan patlama sonucu yaralananların en yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

News ID 1920772

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