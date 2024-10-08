İran'dan Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Pakistan'ın Karaçi havaalanında birkaç Pakistan ve Çin vatandaşının hayatını kaybestmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakayi, uluslararası hukukun kural ve normlarını ve insan haklarını ihlal eden her türlü terörü kınayarak, kötü olayla başa çıkmanın ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyon gerektirdiğini belirtti.

Sözcü Bakayi, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgede terör ve güvensizliğin yayılmasını önlemek ve bunlara karşı koymak amacıyla başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle işbirliğini güçlendirmeye hazırdır” dedi.

Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Pazar günü 23.00 sularında ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin başkenti Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör saldırısı meydana geldi.

Saldırı sonucu çevredeki çok sayıda araç hasar gördü ve birkaç kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.