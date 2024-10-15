TRT Genel Müdürü Sobacı'dan "İran" açıklaması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, TRT Farsça'nın yayın hayatına başlayacağını belirtip, "İran'ı rahatsız etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sobacı, konuşmasında yer alan bu cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapıldığını belirtti.

Sobacı ayrıca ifadesinde, yayıncılık rekabetinden bahsettiğini vurguladı.

Sobacı'nın açıklaması şöyle:

"Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık bir saat süren akademik içerikli ve irticalen yaptığım konuşmanın "uluslararası yayıncılıkta rekabet" bölümünde yer alan bir cümle, öncesi ve sonrası dikkate alınmadan bağlamından koparılarak suni bir çerçevede gündem yapılmıştır.

Söz konusu bölümde TRT'nin uluslararası yayın ağını genişlettiğine işaret edilerek; son dönemde TRT'nin Almanca ve Rusça'ya ek olarak Afrika, Fransızca, İspanyolca ve Balkan dijital haber platformlarını kurduğu, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bunun TRT'nin en temel sorumluluklarından biri olduğu ve bu alanlarda ciddi bir rekabet içinde bulunduğu vurgulanmıştır.

Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi. Çünkü TRT yayın yaptığı tüm dillerde gösterdiği yayıncılık başarılarıyla ses getirmekte ve o dillerdeki uluslararası rakip yayıncıları bu yarış içinde rahatsız etmektedir.

TRT'nin tüm kanallarıyla İran dâhil bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine katkı sunan yayıncılık çizgisi ortadadır. Bu yayıncılık rekabeti ortamında, TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran İlişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz.

Dolayısıyla söz konusu konuşmada Türkiye-İran ilişkileri kastedilmediği gibi, resmî dış politikamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın açıklamalarında temsil edilmektedir. TRT bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çizgi doğrultusunda yayıncılık faaliyetlerine devam edecektir.

Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırımı dünyaya anlattığı için İsrail'in silahlı ve bombalı saldırılarının hedefi olan, işgalciler tarafından yayınları engellenmeye çalışılan, Gazze'deki soykırıma dair her gün yeni ve ses getiren içerikler üreten TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz.

TRT olarak insan ve hakikat odaklı yayınlarımızla dünyanın dört bir yanında sesi duyulmayanların sesi olmaya, görmezden gelinenleri görünür kılmaya devam edeceğiz."