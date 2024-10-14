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15 Eki 2024 00:46

İRİB Genel Müdürü, TRT Genel Müdürü Sobacı'nın sözlerini eleştirdi

İRİB Genel Müdürü, TRT Genel Müdürü Sobacı'nın sözlerini eleştirdi

IRIB Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Noruzi, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nurouzi, sosyal medya platformu twitter hesabından yaptığı paylaşımda TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'la ilgili son açıklamalarını eleştirdi.

Noruzi attığı tweette, "Biz, Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'da günlük olarak gerçekleştirdiği katliamları aktarmaya odaklanmışken ve sağlıksız ve ihtiyatsız açıklamalarla dikkatimizi dağıtmamaya çalışırken, uygun karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz. İran Radyo ve Televizyon Kurumu olarak, Türkiye yetkililerinin bu açıklamaları uygun bir şekilde kınamasını ve bu konuda net bir açıklama yapmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Bu yılın sonunda TRT Farsça kanalını açacağız. İran’ı rahatsız etmek durumundayız, İran'ı rahatsız etmek zorundayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bölgemizin büyük acılar yaşadığı bugünlerde Sobacı'nın bu gibi açıklamarda bulunması Türkiye genelinde de tepki çekmektedir.

News ID 1920976

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