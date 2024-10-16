İran ile Türkiye'den kültürel ilişkilerin geliştirilmesine vurgu

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'a yönelik açıklamalarının ardından İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Salihi, son günlerde bazı Türk medya yetkililerinin yaptığı açıklamaların İran kamuoyunu incittiğini belirterek, bu tür açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İran'ın dost ve komşu ülke Türkiye ile ayrıcalıklı siyasi ve kültürel ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Salihi, iki ülkenin 2025 yılını karşılıklı olarak kültür yılı ilan ettiğine dikkati çekerek, ''Ünümüzdeki yılda ortak hedefler doğrultusunda değerli projelere imza atabilmeyi umuyoruz.'' dedi.

Altun ise, Türkiye ve İran arasındaki dostluğun karşılığını vurgulayarak, bu yönde kararlı tutumunu yineledi.

Fahrettin Altun, görüşmede “Türk hükümetinin istikrarlı yaklaşımının, İran İslam Cumhuriyeti milleti ve hükümetiyle mevcut tüm alanlarda dostluğu güçlendirmek ve ilişkileri artırmak olduğunu, buna aykırı hiçbir açıklamanın bu yolla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanının ve Türk hükümetinin düşünce tarzı ve yaklaşımı.” ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, İran Kültür Bakanı Salihi'yi ülkesine davet etti.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın "İran'ı rahatsız etmeliyiz" şeklindeki açıklamalar, İran kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.