İran OPEC üyeleri arasında petrol üretiminde lider

OPEC Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, OPEC'in ikinci kaynaklarının raporu, İran'ın Eylül ayında (Şehriyer-Ekim) günlük 3 milyon 316 bin varil ham petrol ürettiğini ve bunun bir önceki ay olan Ağustos 2024'e (Temmuz-Ağustos) göre 21 bin varil daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca, OPEC'in Eylül ayı raporuna göre, OPEC'e üye 12 ülke Eylül ayında toplam 26 milyon 44 bin varil petrol üretmiş olup, bu rakam Ağustos ayına göre 604 bin varil daha düşük gerçekleşmiştir. OPEC üyeleri arasında Suudi Arabistan, günlük 8 milyon 971 bin varille en büyük üretici olarak yer alırken, Irak günlük 4 milyon 112 bin varille ikinci sıradadır. İran ise günlük 3 milyon 316 bin varille üçüncü sıradaki üretici olmuştur.

Raporda ayrıca İran’ın, OPEC üyeleri arasında en fazla petrol üretim artışı sağlayan ülke olduğu ve OPEC üyelerinin toplam petrol üretimi yüzde 2.3 oranında azalma gösterirken, İran'ın üretiminde yüzde 0.6’lık bir artış kaydedildiği belirtiliyor.

OPEC Plus ülkeleri arasında ise, Eylül ayında petrol üretimi günlük 47 bin varil artarak Ağustos'taki 14 milyon 13 bin varilden, Eylül'de 14 milyon 60 bin varile yükselmiştir. Ancak, Rusya'nın petrol üretimi bu dönemde günlük 28 bin varil azalmıştır.

Sonuç olarak, OPEC ve OPEC Plus üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi, Ağustos ayında 40 milyon 661 bin varil iken, Eylül ayında 557 bin varillik bir azalma ile 40 milyon 104 bin varile gerilemiştir.

OPEC'in 2024 Eylül ayındaki petrol arzındaki düşüş

OPEC'in 2024 yılı Eylül ayına ilişkin petrol arzında yaşanan düşüşle ilgili rapor, İran'ın aynı dönemde günlük 3 milyon 316 bin varil ham petrol ürettiğini ve bunun Ağustos 2024'e göre günlük 21 bin varil fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, OPEC üyeleri arasında en büyük üretim artışı olup, İran'ın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Kuveyt de üretimlerini artıran ülkeler arasında yer alıyor.

İran, Venezuela ve Libya, OPEC ve OPEC+ arasındaki üretim kısıntısı anlaşmalarından muaf tutulmuştur. Ancak, İran'ın ham petrol fiyatı Eylül 2024'te Ağustos 2024'e göre varil başına 4.04 dolar düşerek yüzde 5.2'lik bir azalma göstermiştir. Bu dönemde İran'ın ağır ham petrolünün fiyatı varil başına 73.59 dolar olarak kaydedilmiştir, oysa Ağustos ayında bu fiyat 77.63 dolardı.

Petrol talebinde 210 bin varillik düşüş tahmini

İran'ın ağır ham petrolünün 2024 yılı ortalama fiyatı 81,85 dolar olarak belirlenmiştir. OPEC petrol sepetinin fiyatı ise 2024 Eylül ayında varil başına 73,59 dolara ulaşmış, bu da Ağustos 2024 fiyatlarına kıyasla 4,82 dolarlık (yüzde 6,1'lik) bir artışı temsil etmektedir.

OPEC'in en son Ekim ayı raporuna göre, 2024 yılı için küresel petrol talebi, günde 1 milyon 640 bin varil artış göstermesi beklenmektedir. 2024 yılı için toplam küresel petrol talebi 104 milyon 140 bin varil olarak öngörülmektedir.

OPEC raporuna göre, Ekim ayındaki petrol talebi tahmini, Eylül ayına kıyasla günlük 100 bin varil düşüş göstermiştir. Ayrıca, 2025 yılına yönelik tahminlerde küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 640 bin varil artacağı ve toplam talebin günlük 105 milyon 780 bin varile ulaşacağı belirtilmektedir. Bu tahmin, bir önceki aya göre günlük 210 bin varillik bir düşüşü ifade etmektedir.