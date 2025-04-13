İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi, OPEC Genel Sekreteri ile buluştu

İran’ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdindeki yeni daimi temsilcisi ve büyükelçisi Rıza Necefi, Cuma günü görevine başlarken Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile bir araya geldi.

Bu görüşmede OPEC Genel Sekreteri, İran’ın OPEC faaliyetlerine verdiği yapıcı rol ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Heysem el-Gays ayrıca yakın zamanda gerçekleştirdiği Tahran ziyareti ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeye değinerek, iki taraf arasındaki işbirliğinden ve yapıcı ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ilişkilerin derinleştirilip genişletilmesine hazır olduklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca küresel petrol piyasasını etkileyen bazı uluslararası ekonomik gelişmeler ve zorluklar ele alındı ve OPEC üyesi ülkelerin bu zorluklarla mücadele etmek ve petrol piyasasını istikrara kavuşturmak için ortak politikalar benimsemesinin ve gerekli önlemleri almasının önemi üzerinde duruldu.

