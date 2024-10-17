İranlı komutandan Siyonist İsrail'e sert uyarı

Cenaze töreninde konuşan Tümgeneral Selami, bu şehirde Şehit Seyyid Muhammed Hicazi ve General Hacı Ali Zahidi'nin şehadetini hatırlattıklarını belirterek, "Onlar da Lübnan'dan gelmişti ve bugün elimizde kahraman, sadık, fedakâr, ölümsüz ve yüce bir şehidin cenazesini taşıyoruz." dedi.

General Selami, Şehit Nilforuşan'ın Ehlibeyt mektebinde yetişmiş ve iyi bir ailede büyümüş biri olduğunu belirterek, "Yıllarca onunla birlikte yaşadım, onun kişiliğini tanıyabildim.'' ifadesini kullandı.

General Nilfuruşan'ın 15 yaşında cihat meydanına adım attığını ve şehadetine kadar bir an bile bu meydanı terk etmediğini anlatan Tümgeneral Selami, "General Nilfuruşan yüksek bir şahsiyete sahipti, ancak kendini şöhretten uzak tutmuş ve Allah için ihlasla çalışmıştı." dedi.

Bu şehitlerin, isimleri duyulduğunda saklandıklarını ve Allah için kılıç salladıklarını söyleyen Tümgeneral Selami, Şehit Nilfuruşan'ın yıllar önce Lübnan'da Hacı Ali Zahidi'nin operasyon yardımcısı olduğunu ve oradaki mücahitlerle tanıştığını ifade etti.

Tümgeneral Selami, Şehit Hacı Abbas'ın sadece bir asker değil, aynı zamanda düşünür bir kişilik olduğunu, dünya meselelerine dair derin bir bilgiye sahip olduğunu ve Devrim Muhafızları'nın operasyonlardan sorumlu komutanı olarak büyük operasyonları planladığını söyledi.

Düşmanların, büyük direniş liderlerinin şehadetiyle direnişin sona ereceğini sandığını belirten Tümgeneral Selami, "Onlar Kerbela'dan ders almalılar, bu yol her zaman devam edecek" dedi.

Tümgeneral Selami, "Düşmanlar, Şehit Heniyye, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Hacı Abbas Nilfuruşan'ın intikamının alınmayacağını sandılar. Hizbullah'ın bittiğini ve artık cihat edemeyeceğini düşündüler. Ama Gerçek Vaat 2 devreye girdi." açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Selami, katil İsrail'e hitaben, şunları kaydetti:

"Gerçek Vaat 2 operasyonu, sadece küçük bir uyarıydı. Siz, bizim gücümüzün sadece küçük bir kısmını gördünüz. Eğer hedeflerimize saldırırsanız, sizi vururuz. Vurduk ve size gösterdik ki, eğer milli egemenliğimiz ihlal edilirse, size topraklarınızda misilleme yaparız, bunda tereddüt etmeyiz"

Tümgeneral Selami, Siyonist İsrail'e uyarıda bulunarak, "Füze kalkanlarına güvenmeyin, o kalkanlar sizin için güvenilir bir savunma değildir, biz o kalkanları aşarız ve bunu size gösterdik. Yine yanlış yapmayın, eğer bize ya da bölgedeki hedeflerimize saldırırsanız, sizi yine acı bir şekilde vururuz.'' dedi.

Tümgeneral Selami ayrıca, işgalci İsrail'in savunmasını güçlendirmek için THAAD sistemine güvenmesinin bir hata olduğunu belirterek, "Bu topraklarda Müslüman halkları katletme denkleminiz geçerli olmayacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Selami konuşmasının sonunda, "Ne kadar savunmasız olduğunuzu biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Herhangi bir noktaya saldırırsanız, o noktaya acı bir şekilde karşılık veririz. Kararlarınızı dikkatlice verin" diye konuştu.