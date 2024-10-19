Tahran, Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nin İran karşıtı bildirisini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Perşembe günü Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran karşıtı iddiaların yanlış ve yanıltıcı olduğunu belirterek, şiddetle kınadı.

İran'ın Rusya'ya balistik füze sattığına dair iddiaları reddeden Bekayi, “Daha önce de belirtildiği gibi İran, en başından beri savaşa karşı çıkıyor ve ülkelerin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor ve Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için diplomatik bir çözümün talebindedir” ifadesinde bulundu.

İran'ın savunma ihtiyaçlarının sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla diğer ülkelerle uluslararası hukuk temelinde savunma ve askeri işbirliği yapmak için meşru hakkı olduğunu vurgulayan Bekayi, Avrupa Konseyi'nin bu konudaki müdahalesini yasa dışı ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Savunma ihtiyaçlarını sağlamak ve güçlendirmek amacıyla diğer ülkelerle uluslararası hukuk temelinde savunma ve askeri işbirliği yapma İran'ın meşru hakkının olduğunu vurgulayan Bekayi, Avrupa Konseyi'nin bu konudaki müdahalesini yasa dışı ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Siyonist rejimin soykırım yapmak, savaş suçları işlemek ve ağır insani hak ihlalleri yapmak için kullanması üzere bazı Avrupa hükümetlerinin bu rejime silah desteğini kınayan Bekayi, bu ülkelerin 'suç ortaklığı' uluslararası sorumluluklarını vurguladı.

Avrupa Konseyi'nin, İran'ın Siyonist rejime karşı yürüttüğü füze operasyonuna ilişkin çarpık tanımından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bekayi, "Gerçek Vaat 2, Gerçek Vaat 1 operasyonu gibi, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca ve bölgenin barış ve güvenliğinin korunmasına yönelik akılıca bir eylemdi" diye kaydetti.

