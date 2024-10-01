İranlı komutan: Lübnan ve Gazze halkının yanındayız

Meşhed kentinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonist İsrail'in saldırılarında yaralanan Lübnan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Burada yaralılarla sohbet eden Tümgeneral Selami, İran'ın, Gazze ve Lübnan'daki mazlum halkların yanında duracağını belirterek, Lübnanlıların büyük kararlılığını takdir etti.

Gazze'deki duruma da değinen Tümgeneral Selami, ''Filistin halkının kazanacağından eminiz.'' dedi.

Allah'ın yardımlarının daima Hizbullah'ın sadık savaşçılarıyla beraber olacağına inandıklarını kaydeden Tümgeneral Selami, ''İslam Cephesi'nin zaferi Allah'ın iradesi dahilindedir ve Allah'ın izniyle çok uzak olmayan bir gelecekte dünyadaki özgürlüksever milletler zaferin tadını çıkaracaktır.'' diye konuştu.