İsrail stratejik olarak bitmiştir

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard imamlığında eda edildi.

Cuma hutbesinde konuşan Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabifard, gündemi değerlendirdi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, Siyonist rejimin bölgedeki saldırılarına değinerek, “Ağır askeri maliyetlere katlanan Siyonistler, Gazze'yi işgal etme konusunda belirledikleri hedeflerin hiçbirine ulaşamadılar. Tel Aviv bir yılı aşkın süredir bir yıpratma savaşının içinde” dedi.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “2006 yılında Siyonistler, Hizbullah'ı yok etmek, silahsızlandırmak ve Ortadoğu haritasını değiştirmek için bir saldırı başlattılar. Bu saldırı, rejimin yenilgisiyle ve Hizbullah'ın gücünün artmasıyla sonuçlandı. Siyonistlerin yaklaşık 300 bin askeri güçle Hizbullah'a saldırdı ancak Şehit Nasrallah'ın direnişiyle Hizbullah kazandı ve Siyonistler ateşkes talep etti” ifadelerinde bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Batılı uzmanlar İsrail'in stratejik olarak bittiğini, aynı zamanda toplumsal gerçeklik açısından son derece istikrarsız olduğunu yazıyor” ifadesini kullandı.

İran’ın düzenlediği ‘Gerçek Vaat 2’ oprasyonuna dikkat çeken Hüccet-ül İslam Ebutorabifard, “Bu operasyon, dünyanın en yoğun, en gelişmiş balistik füze saldırısı olarak, m isilleme tedbirleri konusunda rejime ve ortaklarına ciddi bir uyarı getirmiştir” dedi.

İslam Ebutorabifard konuşmasının devamında ayrıca Hamas lideri şehit Yahya Sinvar’ı ve Siyonist rejimin Beyrut saldırısında şehit olan İranlı komutan Tuğgeneral Abbas Nilforuşan’ı andı.