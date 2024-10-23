Tahran'dan İranlı doktoru katleden İsrail'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin barbar saldırısı sırasında İranlı doktor Ali Heyderi'nin Lübnan'da şehit olmasına tepki gösterdi.

Bildirinin tam metni şu şekildedir:

"Bismillâhirrahmanirrahim

Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın, bilakis Rableri katında diridirler.

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'a İHA'lı saldırısında şehit düşen İranlı doktor Ali Heyderi'nin şehadeti sebebiyle, İran ve Lübnan halkına, dünyanın diğer hür insanlarına ve şehidin ailesine, başsağlığı dileklerini iletiyor.

İsrail'in Lübnan'a ve Gazze’ye düzenlediği bombardımanlarda uluslararası anlaşma ve sözleşmelerce korunan hastanelerin yanı sıra sağlık ve acil yardım ekiplerini de hedef alıyor.

Siyonist rejimin bu eylemi, hastanelere, tıp merkezlerine, doktorlara ve sağlık personeline yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin 1949 Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir ve savaş suçu olarak kabul edilmektedir.

İran Dışişleri Bakanlığı, işgalci rejimin bu savaş suçunu şiddetle kınayarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşların, uluslararası insani hakların tekrarlanan ağır ihlallerini ve Gazze ve Lübnan'daki hastanelere ve sağlık personeline yönelik saldırı vakalarını belgeleme görevini vurguluyor.”

