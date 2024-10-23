Şehit Nasrullah ve Sinvar bölgenin kaderini değiştirdi

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Fars eyaleti şehitler kongresi üyelerini kabul etti.

Ayetullah Hamanei bu görüşmede bölgedeki gelişmelere değinerek, "Siyonist rejim başarısız kaldı ancak daha büyük başarısızlık Batı'nın kültürüne, medeniyetine ve siyasetçilerine aittir" dedi.

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Yahya Sinvar'ın bölgenin kaderini değiştirdiğini belirten Ayetullah Hamenei "Eğer Şehit Sinvar ya da Şehit Nasrullah gibi büyük insanlar olmasaydı bölgenin kaderi farklı olacaktı.Direniş cephesinin şer cephesine karşı safında zafer direnişindir" ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamenei ayrıca "10 bin masum çocuğun iki tonluk bombalar ve her türlü silahla katledilmesi, Batılı politikacıların ve sözde insan hakları savunucularının rezil olmasına yol açtı ve Batı medeniyetinin itibarsızlığını tüm dünyaya gösterdi. Bu onlar için en büyük başarısızlıktır" açıklamasını yaptı.

Siyonist İsrail'i destekleyen cepheyi ''şer cephesi'' olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, "Bu şer cephesinin önünde direniş cephesi duruyor ve Allah'ın izniyle direniş cephesi zafere ulaşır." diye konuştu.