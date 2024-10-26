Tahran'da her şey sakin ve tam güvenlik ve içinde

Mehr Haber Ajansı muhabiri patlama seslerinin duyulmasına ve Siyonist rejimin propagandasına rağmen Tahran'da her şey sakin ve tam güvenlik içinde olduğunu hiçbir yangın ve dumanın gözükmediğini bildirdi.

İran rafinelerinde durumun normal olduğu öğrenildi.

Mehr Haber Ajansı muhabiri Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı ve Mehrabad Havaalanı'nda durumun normal olduğunu hiçbir olayın yaşanmadığını ve uçuşların devam ettiğini bildirdi.

İran Havaalanı Şirketi Müdürü Said Çalenderi de gazetecilere havaalanlarında durumun normal olduğunu açıkladı.

Benzin stasyonlarında durumun normal olduğu öğrenildi.

Tahran'daki Azadi Meydanı'dan görüntüler...