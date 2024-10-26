  1. İran
26 Eki 2024 09:36

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı:

İran'ın gücü, düşmanlarını küçük düşürüyor

İran'ın gücü, düşmanlarını küçük düşürüyor

İsrail'in İran'a karşı düzenlediği saldırıya değinen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, "İran'ın gücü, ülkenin düşmanlarını aşağılıyor" diye kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal mesya X hesabı üzerinden İsrail’in İran’a karşı dün geceki eylemine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, İran bayrağını paylaşarak “İran'ın gücü, düşmanlarını küçük düşürüyor” ifadesini kullandı.

İran'ın gücü, düşmanlarını küçük düşürüyor

İran Hava Savunma Karagahı da yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini, hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

News ID 1921247

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