Tahran'daki patlama sesleri ile ilgili açıklama

Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu'nun açıklamasına göre, Tahran çevresinde duyulan ses, Eyalet Hava Savunmasının Tahran dışında üç yerden verdiği tepkiyle ilgiliydi.
Olayın boyutları araştırılıyor.
Tahean'daki patlama sesleri ile ilgili Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından açıklama geldi.
Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu'nun açıklamasına göre, Tahran çevresinde duyulan ses, Eyalet Hava Savunmasının Tahran dışında üç yerden verdiği tepkiyle ilgiliydi.
Olayın boyutları araştırılıyor.
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