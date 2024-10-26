  1. İran
26 Eki 2024 04:53

Tahran'daki patlama sesleri ile ilgili açıklama

Tahran'daki patlama sesleri ile ilgili açıklama

Tahean'daki patlama sesleri ile ilgili Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından açıklama geldi.

Tahran Eyaleti Hava Savunma Halkla İlişkiler Sorumlusu'nun açıklamasına göre, Tahran çevresinde duyulan ses, Eyalet Hava Savunmasının Tahran dışında üç yerden verdiği tepkiyle ilgiliydi.

Olayın boyutları araştırılıyor.

News ID 1921239

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