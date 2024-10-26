Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği: Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz

Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan ve başarısız eyleminin ardından Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği konuyla ilgili bir bildiri yayınladı.

Bildiride "Açıklamalara göre İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğinde hava savunmana sistemleri aktifti.Şu anda İran'ın başkenti Tahran’da ve diğer büyük şehirlerinde durum sakin. Rusya Büyükelçiliği ve diğer Rus kurumları normal çalışmalarına aynı şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Rusya Büyükelçiliği ayrıca bu ülke vatandaşlarına yönelik herhangi bir yaralanma bildiriminin olmadığını belirtti.

İran Hava Savunma Karargahı yayınladığı bir bildiride İsrail tarafından Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerineki bazı askeri noktalara saldırı düzenlendiğini ve hava savunmana sistemlerinin bu saldırıları püskürttüğünü açıkladı.