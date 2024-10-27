Çanakkale'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 17.56'da yaşanan deprem yerin 9.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 17.56'da yaşanan deprem yerin 9.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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