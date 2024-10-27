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27 Eki 2024 19:00

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 17.56'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 17.56'da yaşanan deprem yerin 9.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

News ID 1921311

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