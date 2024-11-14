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14 Kas 2024 09:26

İran'da peş peşe depremler

İran'da peş peşe depremler

İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer kentinde sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İran'ın Razavi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer kentinde bu sabah 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 05.25'te yaşanan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaşmer Valisi'ne göre meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde 11 kişi yaralanırken, bu kişiler kentteki farklı sağlık birimlerine sevk edildi.

Ayrıca yerel saatle 04.58'de Sistan Belucistan’ın Nusretabad kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şu ana kadar bu depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin herhangi bir rapor yayınlanmadı.
 

News ID 1921771

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