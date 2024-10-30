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30 Eki 2024 15:40

Hakan Fidan İngiltere'de

Hakan Fidan İngiltere'de

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüşmek üzere İngiltere'ye gitti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüşmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de hükümetin değişmesinin ardından ilk kez Londra'ya gitti. Ziyaretin önemli gündem maddeleri arasında Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları yer alıyor.

Fidan ve Lammy’nin Rusya-Ukrayna savaşında mevcut durumu ve Ortadoğu’daki son gelişmeleri de ele almaları öngörülüyor. 

News ID 1921390

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