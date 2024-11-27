Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Cascais kentinde Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile bir araya geldiği belirtildi.

Ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i de kabul eden Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görütşü.