Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Andriy Sibiha'yla 21 Ekim'de bir araya gelecek.

Fidan'ın görüşmelerde, Ukrayna'yla çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yinelemesi, savaşın yayılmasının giderek artma tehlikesinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulaması ve diplomatik çözümün, müzakere süreçlerine tüm tarafların katılımıyla gerçekleşebileceğinin altını çizmesi öngörülüyor.