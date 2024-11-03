Lübnan'da katliam sürüyor: Şehit sayısı yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejimi ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Siyonist İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin şehit olduğu, 83 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece işgal ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 2 Kasım Cumartesi gününe kadar şehit sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.