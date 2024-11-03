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3 Kas 2024 21:50

Lübnan'da katliam sürüyor: Şehit sayısı yükseldi

Lübnan'da katliam sürüyor: Şehit sayısı yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısı 2 bin 986, yaralı sayısı ise 13 bin 402'ye çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail rejimi ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Siyonist İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin şehit olduğu, 83 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece işgal ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 2 Kasım Cumartesi gününe kadar şehit sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.

News ID 1921495

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