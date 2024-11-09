Siyonist rejim Suriye’nin Halep kentine saldırdı

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye’nin kuzeyindeki Halep’in El Safira kentinde birkaç patlama duyulduğunu bildirdi.

Suriye medyası, meydana gelen patlamaların Siyonist rejimin Halep ilçesine bağlı El Safira kentine saldırısı sonucu yaşandığını duyurdu.

Bazı kaynaklar, İsrail saldırısında Halep'in güneydoğusundaki El Safira kenti yakınlarında bir bilimsel araştırma merkezinin hedef alındığını belirtti.

SANA’ya konuşan Suriyeli bir askeri yetkili de, “Siyonist rejim bu sabah saat 00.45 sıralarında Halep'in güneydoğu tarafından çok sayıda füze saldırısı düzenleyerek bu şehrin ve İdlib ilçenin yakınındaki birçok mevziyi bombaladı” dedi.

Söz konusu yetkili ayrıca bu hava saldırısında çok sayıda Suriyeli askerin yaralanmasının yanı sıra maddi hasarlar oluştuğunu bildirdi.