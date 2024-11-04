Lübnan'da şehit sayısı 2 bin 986'ya ulaştı

Katil rejimin Lübnan'a yönelik hava ve kara saldırıları aralıksız devam ediyor.
Siyonist rejim, güneydeki Sur kentine bağlı El-Bazuriyye kasabasında İslam Sağlık Kurumu ekiplerini hedef aldı.
Saldırıda 2 ilk yardım görevlisi şehid oldu.
Sur kentindeki Tebnin Devlet Hastanesinin yakınlarına düzenlenen saldırıda ise hastane içinde ve dışında toplam 10 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgalcilerin son saldırılarında 18 kişi şehit oldu, 83 kişi de yaralandı.
Böylece Siyonist rejimin saldırıları sonucu şehit olanların sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.
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