Erdoğan, Kırgızistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4-6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Kırgızistan'a gitti.

Zirvede, Türk devletlerinin iş birliğinin artırılması ve bölgesel sorunların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik etti. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan’a yoldaşlık eden isimler arasında yer aldı.