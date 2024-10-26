Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden daha güçlü Anadolu" 130.000 konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki göstererek, ''İran hükümetine geçmiş olsun diyorum. İsrail bölgesel savaşın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail bu kafa ile bir yere varamayacak. Allah’tan bunların kahrını bekliyoruz.'' dedi.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.