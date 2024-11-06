İran'dan Lübnan'daki insani durumun kötüleştiği konusunda uyarı

İran’ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve elçisi Ali Bahreyni, Siyonist rejimin acımasız saldırganlığı ve insanlık dışı eylemleri nedeniyle Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği konusunda uyardı.

Bahreyni, Lübnan'ın ekonomik altyapısının tahrip edilmesine ilişkin istatistikler sunarak, uluslararası topluma bu ülkenin altyapısını korumak, İsrail rejiminin saldırılarını durdurmak, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Lübnan'daki bölgesel ofisinin varlığını ve desteğini güçlendirmek için acil eylem çağrısında bulundu.

İran'ın Lübnan halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu ilan eden Bahreyni, uluslararası toplumun Lübnan'ın egemenliğini desteklemek ve bu zor durumda bu ülke halkına yardım etmek için derhal harekete geçmesini talep etti.