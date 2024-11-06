İran ve Lübnan bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı'nın Batı Asya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Muhammed Rıza Şeybani dün Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüştü.

Siyonist rejimin Lübnan halkına yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede taraflar İran ve Lübnan arasındaki ilişkiler hakkında istişarede bulundular.

Al Ahed News sitesinde yer alan habere göre, Şeybani bu görüşmede İran’ın Lübnan milletini, hükümetini ve direnişini destekleme konusundaki tutumunu yineleyerek, Lübnan'da ulusal birliğin korunmasının ve iç bütünlüğün güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Şeybani ayrıca İran hükümetinin Beyrut ile koordineli olarak kardeş Lübnan halkına insani yardım göndermeye hazır olduğunu yineledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise, İran'ın insani yardımını memnuniyetle kaşılayarak, “Lübnan İran İslam Cumhuriyeti ile tarihsel ve geniş ilişkilerine büyük önem veriyor” dedi.