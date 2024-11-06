Tuğgeneral Fedevi: İran ve Direniş cephesi hazırlıklıdır

Al-Masirah’a konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, "ABD ve Siyonist rejimin İran'ın Gerçek Vaat 3 operasyonunu gerçekleştirmesini engellemeye yönelik herhangi bir önleyici saldırı yapabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Tuğgeneral Fedevi "İran ve direniş cephesi hazırlıklı, Siyonistlerin bizimle yüzleşecek gücü yok ve cevabımızı beklemek zorundalar." ifadesini kullandı.

Fedevi ayrıca "Siyonistlere saldırmak için yeterli silah ve tesise sahibiz. Siyonist rejimin coğrafyası küçük ve bu rejimin içinde büyük ve etkili hedeflerimiz var."açıklamasını yaptı.