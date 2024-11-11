Galibaf, Lübnanlı mevkidaşı ile ateşkesi görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bu ülkedeki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Beyrut'a yaptığı son ziyarette Lübnanlı mevkidaşının misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Galibaf, "Lübnan gezimin sonra Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulunda gündeme getirmeye çalıştım.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı sözlerinin devamında "İran'a döner dönmez Lübnan'a insani yardım sağlanması konusunu takip ettim" ifadesini kullandı.

"İran'da Devrim Lideri, halk, hükümet ve Meclis Lübnan'ı destekliyor" diyen Galibaf, "Lübnan'ın ateşkes ve savaş mağdurlarıyla ilgili yaptığı görüşmeleri destekleyeceğiz. Lübnan'ın başarısı için dua ediyoruz. Şehit Nasrullah döneminde yapılan anlaşmalara dayanarak ateşkes sürecinin ilerlemesine yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

Galibaf'in Lübnan meselelerindeki verdiği destekten dolayı teşekkür eden Nebih Berri, "Siyonist düşman 1 milyon 400 bine yakın Lübnanlıyı yerinden etti ve güney Lübnan'daki köy ve kasabaların bazı kısımlarını haritadan tamamen silmeye çalışıyor. Siyonistler, Lübnan'ın güneyinde, yani Beyrut'un güney banliyölerinde ve Bekaa bölgesinde Gazze'dekine benzer suçlar işliyorlar" değerlendirmesini yaptı.