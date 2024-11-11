Yemen'den işgal altındaki topraklara benzersiz operasyon

El Masirah'a göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, işgal altındaki Filistin'de Yafa'nın güneydoğusunda yer alan Nahal Surik üssüne yönelik benzersiz bir askeri operasyon gerçekleştirmeyi başardıklarını duyurdu.

Seri "Bu özel askeri operasyon, istenilen hedeflere ulaştı. Söz konusu operasyonun ardından Siyonist rejimin Yafa'daki askeri üssü çevresinde yangın çıktı.Yemen güçlerinin operasyonları "Filistin 2" hipersonik balistik füzesi kullanılarak gerçekleştirildi." dedi.

Seri ayrıca "Bu eylem, Yemen silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejime yönelik operasyonunun beşinci aşaması çerçevesinde, Filistin ve Lübnan hakına destek amacıyla gerçekleştirildi. Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonları, Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığı durana ve Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılana kadar devam edecek." açıklamasını yaptı.