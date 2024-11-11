Bin Selman: İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırganlığı kınanmalı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin gerekliliğini vurgulayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, diğer uluslararası kuruluşların da Filistin'e destek vermeye devam etmesi gerektiğini aöyledi.

Bin Selman İsrail saldırıları hakkında "Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırısına karşıdır ve bu saldırganlığın vahim sonuçları olacaktır" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi sözlerinin devamında "İsrail, Lübnan'ı işgal etmesi ve İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal ettiği için kınanmalıdır" ifadesini kullandı.