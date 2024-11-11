Rusya: Ukrayna’da "Sapsan" füze üretim tesisleri imha edildi

RIA Novosti haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı bugün yayınladığı bir açıklamada, Ukrayna’daki özel askeri operasyonun geçtiğimiz hafta devam eden detaylarını paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte Ukrayna’nın 133 bölgesindeki askeri mevzilere saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılarda askeri üslerin altyapıları, İHA depoları, Sapsan füze üretim ve test atölyeleri, mühimmat depoları, yakıt tankları ve Ukrayna'nın lojistik merkezlerinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, özel operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 35.551 İHA, 585 hava savunma sistemi, 19.167 tank ve zırhlı araç, 1.484 roketatar, 17.673 obüs ve havan topu ile 28.157 özel askeri aracın imha edildiği ifade edildi.